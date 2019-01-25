الريح العاتية ليست عائقا لمباحثات مهمة في الجزائر

وتناولت المباحثات التي أجراها سيرغي لافروف وزير خارجيا روسيا مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل مناقشة جملة مسائل منها حل النزاعات الإقليمية وتوطيد التعاون الاقتصادي المشترك.

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وقالت صحيفة "ازفستيا" الروسية إن التعاون الاقتصادي الروسي الجزائري المشترك يشهد تطورا يمكن أن تتبجح به الدولتان، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 4.6 مليار دولار للعام الثاني على التوالي.

وذكرت الصحيفة أن وزيري خارجية روسيا والجزائر وصفا مباحثاتهما بالمستفيضة، وأشارا إلى تطابق مواقف الدولتين من العديد من القضايا الدولية.

وقال لافروف إن روسيا تشيد بما تبذله الجزائر من جهود لحل الأزمة في بلدين مجاورين: ليبيا ومالي.

وسبق مباحثات وزيري خارجية روسيا والجزائر قيام الوزير الروسي بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء النضال من أجل الاستقلال في الجزائر. وأشارت الصحيفة إلى أن الريح العاتية الشديدة لم تعرقل مراسم وضع أكاليل الزهور.