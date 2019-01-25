رسميًا.. "هواوي" تطلق شريحة وهاتف للجيل الخامس

دبي - بواسطة محمد فارس © ريتشارد يو ريتشارد يو

كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة هواوي الصينية رسميًا شريحة المعالج "Huawei Balong 5000" الخاصة بشبكات الجيل الخامس متعددة الأوضاع، كما أطلقت أيضًا أول هاتف بتقنية الجيل الخامس "Huawei 5G CPE Pro".

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، يوفر هذان المنتجان الجديدان أسرع اتصال لاسلكي في العالم لكل من هاتفك الذكي ومنزلك ومكتبك، وحتى أثناء تنقلك، وبذلك تفتتح شريحة المعالج "Balong 5000" رسمياً عصر الجيل الخامس بشكل تدعم فيه نطاقاً واسعاً لمنتجات الجيل الخامس والهواتف الذكية، أي أنها ستوفر للمستخدمين تجربة جديدة للجيل الخامس عبر عدة سيناريوهات.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، السيد ريتشارد يو، "ستفتح شريحة "Balong 5000" آفاقًا جديدة بالكامل أمام المستخدمين، وستجعل كل شيء قابلا للإحساس، مع توفير تجربة اتصال عالية السرعة التي تتطلبها تقنيات الذكاء واسعة الانتشار. وبدعم من شريحة "Balong 5000"، سيتيح جهاز "هواوي 5G CPE Pro" للمستخدمين القدرة على الوصول إلى الشبكات بحرية أكبر ويمنحهم فرصة الاستمتاع بتجربة اتصال سريعة وغير مسبوقة".

* Huawei Balong 5000

بتصميم صغير ووفق درجة عالية من التكامل، تدعم شريحة المعالج "Balong 5000" أجهزة الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس ذات الشريحة الواحدة، فهي تخفض بشكل فعال من استهلاك الطاقة عند تبادل البيانات بين الأوضاع المختلفة، الأمر الذي يعزز بشكل كبير من تجربة المستخدم في المراحل الأولى للانتشار التجاري للجيل الخامس، وبذلك تمثل "Balong 5000" خطوة تطورية هامة في سلسلة شرائح Balong.

وتعد "Balong 5000" أول مجموعة شرائح تعمل وفقًا لمعايير الصناعة لسرعة تحميل قصوى للجيل الخامس، ويمكن أن تحقق سرعات تحميل تصل إلى "4,6 جيجابت" في الثانية، بينما تستطيع تحقيق سرعات تحميل تصل إلى "6.5 جيجابت" في الثانية في نطاق الموجات المليمترية، أي أنها أسرع بعشر مرات من أعلى سرعة لشبكات الجيل الرابع LTE المتوافرة في الأسواق.

وتعتبر "Balong 5000" أيضًا أول مجموعة شرائح في العالم تدعم معايير الشبكة المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA) للجيل الخامس، ومع الشبكة غير المستقلة، تم بناء شبكة الجيل الخامس على شبكات الجيل الرابع LTE القديمة، في حين أن شبكات الجيل الخامس المستقلة، سيكون لها هيكلها المستقل الخاص بها، وتستطيع الشريحة تلبية المتطلبات المختلفة للمستخدم والناقل لربط أجهزة الكومبيوتر عبر المراحل المختلفة من تطوير الجيل الخامس.

كما تعد "Balong 5000" أول مجموعة شرائح متعددة الأوضاع في العالم تدعم تقنية الاتصال بالمركبات (V2X)، وتوفر سرعة استجابة منخفضة وموثوقة للغاية للمركبات المتصلة، وسوف يتم إطلاق الهواتف الذكية من هواوي التي تستخدم هذه الشريحة، والتي تدعم شبكات الجيل الخامس، في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة لهذا العام MWC 2019 في مدينة برشلونة.

* Huawei 5G CPE Pro

بفضل استخدام "Balong 5000"، فإن جهاز "هواوي سي بي إي برو5G" يدعم الاتصالات اللاسلكية للجيلين الرابع والخامس، وخلال هذا الاتصال وعبر شبكات الجيل الخامس، يمكن تحميل فيديوهات عالية الدقة يبلغ حجمها "1 جيجابايت" في ثلاث ثوان فقط، ويمكن بث فيديوهات بدقة 8K بسلاسة دون حدوث أي تأخر.

ويضع هذا الأمر معيارًا جديدًا لمواصفات CPE المنزلية، كما يمكن استخدام جهاز هواوي "هواوي سي بي إي برو5G" من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف إيجاد اتصال واسع النطاق وفائق السرعة.

ويوفر جهاز "هواوي سي بي إي برو5G"، اعتماداً على تقنية Wi-Fi 6 الجديدة، سرعات تصل إلى "4.8 جيجابت" في الثانية، وهذا هو أول جهاز يدعم بروتوكولات HUAWEI HiLink، وكذلك المنازل الذكية في عصر الجيل الخامس.