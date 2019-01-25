دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تقلبات جوية على مناطق بالمملكة من السبت إلى الثلاثاء المقبل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرٍ لها اليوم الخميس، نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، وانخفاضًا في درجات الحرارة من السبت المقبل إلى الثلاثاء.

وتشمل التقلبات التي أوردها التقرير منطقة الحدود الشمالية عرعر، ورفحاء، وطريف، ومنطقة الجوف سكاكا، والقريات، وطبرجل، وتتأثر منطقة تبوك تيماء، والوجه، وأملج، وضبا، وحقل، ومنطقة حائل الغزالة، والحائط، وبقعاء، ومنطقة المدينة المنورة ينبع، والعلا، وبدر، والرايس، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع، بنشاط في الرياح قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية يومي الأحد والإثنين.

وأشار التقرير أيضًا إلى تأثر منطقة مكة المكرمة تربة، ورنية، والخرمة، وجدة، وذهبان، ورابغ، وخليص، والكامل، وبحرة، وذلك يومي الأحد والإثنين المقبلين، كما تتأثر منطقة القصيم بريدة، وعنيزة، والمذنب، والبكيرية والبدائع"، ومنطقة الرياض "الخرج والمجمعة, وشقراء والزلفي، والقويعية والدوادمي، والأفلاج ووادي الدواسر، والمنطقة الشرقية، حفر الباطن، والقيصومة والنعيرية، والدمام والجبيل، والخفجي، والظهران والأحساء، ومنطقة نجران وشرورة، وذلك يومي الأحد و الثلاثاء، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأضافت الهيئة في تقريرها أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة، وذلك من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل.