شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أمريكا يبحث مع نظيره البريطاني أزمة اليمن والسلوك الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الأمريكى مايكل بومييو مع نظيره البريطانى جيريمى هنت فى واشنطن أمس مواجهة السلوك الإيرانى الخبيث والخطوات التالية على العملية السياسية فى اليمن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا الخطوات القادمة لتشجيع روسيا على العودة إلى الامتثال الكامل والالتزام الحد من الأسلحة النووية، كما أكدا على متانة العلاقة بين البلدين وسبل تطويرها.

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