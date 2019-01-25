 «الأسد» يشعر بالقوة ويضغط على أوروبا بـ«تأشيرات الدبلوماسيين»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي يلعب رئيس النظام السوري بشار الأسد بورقة "تأشيرات الدبلوماسيين" في محاولة للرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية، التي تعيق جهوده لإعادة بناء المدن التي مزقتها الحرب الممتدة منذ 8 سنوات.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي أن الأسد ألغى تأشيرات دخول خاصة لدبلوماسيين ومسئولين من التكتل الأوروبي يتنقلون بانتظام بين بيروت وبين دمشق، الأمر الذي من شأنه أن يعيق الجهود الأوروبية والأممية لمساعدة ضحايا الحرب .

ويأتي الإجراء السوري ردًا على فرض الاتحاد الأوروبي آخر جولة من العقوبات الاقتصادية على حكومة الأسد يوم الاثنين الماضي، في ظل تأكيد التكتل على أنه لن يغير سياسته حتى يتم الانتقال السياسي بدون مشاركة الأسد في إطار عملية سلام تقودها الأمم المتحدة.

وقال الاتحاد ، الإثنين، إنه سيضيف 11 مسئولاً تنفيذياً في شركات، و5 كيانات إلى القائمة المتنامية للسوريين الداعمين لجهود الحرب لبشار الأسد، ستُطبَّق عليهم عقوبات المنع من السفر، وتجميد الأصول، وإنهاء الأنشطة الاقتصادية في أوروبا.



وتأتي هذه العقوبات مع إعلان سوريا نفسها مفتوحة للاستثمار. فوسائل إعلام النظام تعلن باستمرار عن وصول الوفود التجارية الأجنبية، ومع إعادة دول الخليج العربية -التي ساندت المعارضة في السابق- علاقاتها، لتتجنب خسارة المنطقة لصالح إيران وتركيا.

أما على الجانب الأمريكي، فقد أقر مجلس النواب الأمريكي مؤخرا وبالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه ، تحت اسم "قانون قيصر"، ويفوض مشروع القانون الخارجية الأمريكية توفير الدعم لجمع الأدلة، بهدف محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

كما يقضي بفرض عقوبات على من يتعامل اقتصاديا مع نظام الأسد، أو يوفر له التمويل، أو طائرات للخطوط الجوية السورية، أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار، أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة.

ومنذ تفجر الصراع السوري في ربيع العام 2011، يتخذ الاتحاد الأوروبي من العاصمة اللبنانية بيروت، أقرب مدينة كبرى لسوريا، قاعدة دبلوماسية له في الوقت الذي أغلقت فيه معظم دول التكتل سفاراتها في دمشق احتجاجا على ما يصفه التكتل بهجوم الأسد الوحشي على المعارضة.

المساعدات الإنسانية



وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الحكومة السورية ألغت اعتبارا من بداية يناير التصريح الخاص الذي يستخدم للحصول على تأشيرات دخول متعدد إلى دمشق دون أن تقدم تفسيرا لذلك.

وأضافوا ، إنهم يعتقدون أن ذلك محاولة لإجبار الحكومات الأوروبية والتكتل على معاودة فتح سفارات في دمشق، مع استعادة جيش النظام السوري السيطرة على معظم مناطق البلاد بدعم من القوات الروسية والإيرانية.

وتابع أحد الدبلوماسيين "إنها مشكلة خطيرة بالنسبة للمساعدة الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.. هذا إجراء يؤثر على الدبلوماسيين وموظفي السفارات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي".

وبعد نحو ثماني سنوات على اندلاع الحرب التي شاركت فيها قوى أجنبية، أنفقت المفوضية الأوروبية نحو 800 مليون يورو (909.44 مليون دولار) على المساعدات الغذائية وتوفير الأدوية والمأوى للسوريين داخل بلادهم.

مشكلة الإعمار



وتمثل إعادة الإعمار أحد أبرز المعضلات التي يواجهها نظام الأسد، بعد استعادته السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي التي خسرها خلال الأعوام الـ 8 الماضية، ولا تزال المناطق التي دخلها بعد إخراج المعارضة منها مليئة بالدمار وغير صالحة للسكن.

وتحجم روسيا وإيران عن الانخراط المباشر في إعادة إعمار المناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد، وتحاول موسكو مراراً إقناع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي بضرورة المساهمة بإعادة إعمار سوريا، معتبرة أن "ذلك يساعد على عودة اللاجئين السوريين".



فبعد 8 سنوات من الحرب ، أشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن ثلث مخزون البلد من المساكن قد دمر، مما يترك الكثير من اللاجئين دون منازل يعودون إليها.

الأسد يشعر بالقوة



وأعتبر دبلوماسيون أوروبيون إن الأسد يشعر بأن وضعه حاليا أكثر رسوخا مقارنة بعدة سنوات مضت إذ يعزز مكاسبه على الأرض بينما تعيد دول أخرى النظر في مواقفها.

وأضافوا "حتى الآن الاتحاد الأوروبي على قلب رجل واحد فيما يتعلق بسياسته بألا نتعامل مع الأسد لكن يبدو أنه يشعر أن موقفه التفاوضي أقوى الآن".

وأعادت دولة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر في تحول كبير للدولة الحليفة للولايات المتحدة التي ساندت مقاتلي المعارضة السورية يوما ما. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أول رئيس عربي يزور دمشق منذ بداية الصراع السوري ووصل بالطائرة إلى مطار دمشق.

كما أن مساهمة دول عربية محتملة في إعادة إعمار سوريا مسألة تأخذ في الاعتبار أيضا بينما تناقش الجامعة العربية ما إذا كانت ستلغي تعليق عضوية دمشق. ويعقد قادة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية قمة نادرة تستمر يومين في القاهرة اعتبارا من 24 فبراير .

ويقول الدبلوماسيون إنه يبدو أن الانسحاب الأمريكي من سوريا شجع الأسد. وقد يسمح انسحاب الولايات المتحدة من ربع أراضي سوريا التي تسيطر عليها قوات يقودها الأكراد باستعادة السيطرة على المنطقة التي تضم معظم موارد البلاد الطبيعية.