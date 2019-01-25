بالصور: معجزة ميزيو.. أول هاتف في العالم بلا فتحات ولا أزار

دبي - بواسطة محمد فارس © ميزيو تطرح هاتف بلا ازرار او منافذ ميزيو زيرو بتقنية الشحن اللاسلكي

القاهرة- مصراوي:

بعد أقل من ثلاثة أيام على الضربة التي تلقاها الثلاثة الكبار سامسونج وهواوي وآبل، من شركة شاومي الصينية التي طرحت قبلهم هاتفها القابل للطي، وجهت "ميزيو" الصينية ضربة جديدة بطرحها أول هاتف في العالم "بلا منافذ ولا أزرار" على الإطلاق. © ميزيو زيرو ميزيو زيرو

كانت شركة آبل صدمت مستخدميها عندما تخلت عن المنفذ الخاص بالسماعات، وجاءت الشركة الصينية لتقتحم المنافسة بالتخلي عن جميع المنافذ "الفتحات" في هاتفها الجديد "زيرو"، وفق ما نقلت سكاي نيوز عن "ديلي ميل" البريطانية. © ميزيو زيرو بحواف خالية من الأزرار والفتحات ميزيو زيرو بحواف خالية من الأزرار والفتحات

وأعلنت "ميزيو" أن هاتف "زيرو" الجديد ليس فيه منفذ الشحن، ولا منفذ سماعة الرأس، ولا أزار الصوت والفتح والإغلاق.

وهذا يعني أن الهاتف لا يملك أيضا فتحة لشريحة الخط أو الذاكرة. والأكيد أنه يعمل بتقنية الشحن اللاسلكي.

وكشفت الشركة، في منشور على مدونتها الرسمية، أن "الهاتف هو الأول بدون أزرار في العالم".

ويحتوي الجهاز على شاشة "AMOLED"، مقاسها 5.99 بوصة، كما يتميز بتصميم سلس وأنيق. © ميزيو زيرو.. الصورة من جي إس إم آرينا ميزيو زيرو.. الصورة من جي إس إم آرينا

وطرح "زيرو" في الصين فقط، ولم يتحدد موعد طرحه في الأسواق العالمية.