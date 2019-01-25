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القاهرة- مصراوي:
بعد أقل من ثلاثة أيام على الضربة التي تلقاها الثلاثة الكبار سامسونج وهواوي وآبل، من شركة شاومي الصينية التي طرحت قبلهم هاتفها القابل للطي، وجهت "ميزيو" الصينية ضربة جديدة بطرحها أول هاتف في العالم "بلا منافذ ولا أزرار" على الإطلاق. © ميزيو زيرو ميزيو زيرو
كانت شركة آبل صدمت مستخدميها عندما تخلت عن المنفذ الخاص بالسماعات، وجاءت الشركة الصينية لتقتحم المنافسة بالتخلي عن جميع المنافذ "الفتحات" في هاتفها الجديد "زيرو"، وفق ما نقلت سكاي نيوز عن "ديلي ميل" البريطانية. © ميزيو زيرو بحواف خالية من الأزرار والفتحات ميزيو زيرو بحواف خالية من الأزرار والفتحات
وأعلنت "ميزيو" أن هاتف "زيرو" الجديد ليس فيه منفذ الشحن، ولا منفذ سماعة الرأس، ولا أزار الصوت والفتح والإغلاق.
وهذا يعني أن الهاتف لا يملك أيضا فتحة لشريحة الخط أو الذاكرة. والأكيد أنه يعمل بتقنية الشحن اللاسلكي.
وكشفت الشركة، في منشور على مدونتها الرسمية، أن "الهاتف هو الأول بدون أزرار في العالم".
ويحتوي الجهاز على شاشة "AMOLED"، مقاسها 5.99 بوصة، كما يتميز بتصميم سلس وأنيق. © ميزيو زيرو.. الصورة من جي إس إم آرينا ميزيو زيرو.. الصورة من جي إس إم آرينا
وطرح "زيرو" في الصين فقط، ولم يتحدد موعد طرحه في الأسواق العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: معجزة ميزيو.. أول هاتف في العالم بلا فتحات ولا أزار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.