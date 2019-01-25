شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية تنفى نقل بيانات 9 مليون عراقى لإحدى دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الداخلية العراقية أمس الخميس، ما نشرته إحدى الفضائيات بشأن نقل بيانات تسعة مليون عراقى لإحدى دول الجوار، فيما رفضت الإساءة التى تصدر من تلك وسائل الإعلام وخاصة بنشر الأخبار الكاذبة المسيئة لمنظومتها الأمنية والخدمية.

وقالت وزارة الداخلية العراقية فى بيان نشرته السومرية نيوز، إن "ما تم تناقله من معلومات بثتها إحدى الفضائيات والذى أشارت فيه إلى نقل بيانات تسعة مليون مواطن عراقى صدرت لهم بطاقات وطنية إلى إحدى دول الجوار، عارية عن الصحة".

وأضافت أنه "لا يمكن بأى حال من الأحوال تحميل البيانات بشكل خارجي"، مشيرا إلى ان "حاسبات منظومة البطاقة الوطنية محمية بأكثر من جدار نارى ذكى وهذا ما يمنع الولوج إليها وسحب أى معلومة منها".

وتابعت أن "نزاهة منتسبينا وحرصهم على أداء واجباتهم بمهنية لا غبار عليه ومحط احترام وتقدير من قبل الجميع"، لافتة إلى أنها "فى الوقت الذى تحترم فيه عمل وسائل الإعلام وخصوصيتها فانها ترفض الإساءة التى تصدر عن هذه الوسائل وخاصة بنشر الأخبار الكاذبة المسيئة لمنظومتها الأمنية والخدمية التى تبذل قصارى جهدها فى سبيل المواطن العراقي".

يذكر أن إحدى الفضائيات نشرت فى تقرير لها بنقل بيانات تسعة مليون مواطن عراقى صدرت لهم بطاقات وطنية إلى إحدى دول الجوار.