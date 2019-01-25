دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث الصور الحية لهاتف Galaxy S10 تكشف عن ميزة جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت اليوم أحدث الصور الحية لهاتف Galaxy S10 والتي تكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهاتف المرتقب الإعلان عنه الشهر المقبل.

يأتي هاتف Galaxy S10 وفقاً للصور الحية الجديدة مع كاميرة واحدة للسيلفي مدمجة في شاشة الهاتف، كما يضم ميزة Blockchain KeyStore لتتيح للمستخدم ميزة التخزين لهذه العملة المشفرة على الهاتف، حيث تؤكد الصفحة الخاصة بالتخزين على دعم المستخدم بالحماية، كما يدعم التطبيق في الوقت الحالي تشفيرETH.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Galaxy S10 بلس مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت سيأتي للأسواق بسعر 1600 جنيه إسترليني، بينما يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Lite بسعر 780 جنيه إسترليني، بينما يقدم هاتف Galaxy S10 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 930 جنيه إسترليني.

أيضاً من المقرر أن يأتي أعلى الإصدارات من هاتف Galaxy S10 مع كاميرة أمامية مزدوجة مدمجة في الشاشة، مع ميزة الشحن المعاكس من هاتف إلى أخر وهي التقنية التي قدمت في هاتف Mate 20 Pro.

يذكر أن سامسونج تكشف أيضاً خلال المؤتمر القادم في 20 من فبراير عن هاتفها القابل للطي Galaxy F، لذا نترقب مؤتمر العملاق الكوري الذي ينطلق من سان فرانسيسكو الشهر المقبل.

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هذا الموضوع أحدث الصور الحية لهاتف Galaxy S10 تكشف عن ميزة جديدة ظهر على التقنية بلا حدود.