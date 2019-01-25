"وداعًا للمس".. "إل جي" تكشف عن هاتف ذكي يعمل بحركة اليد (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة ال جي شركة ال جي

كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت شركة "إل جي" عن هاتف ذكي جديد، يمثل نقلة نوعية بالاستغناء عن شاشات اللمس.

ووفق ما ذكر موقع "Cnet"، يأتي الكشف عن الابتكار الجديد بمناسبة المؤتمر العالمي للهاتف المحمول، والذي من المقرر انطلاقه في 24 فبراير المقبل، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وبثت "إل جي" مقطع فيديو مدته 13 ثانية بعبارة "وداعًا للمس"، لهاتف ذكي، لم يعرف اسمه بعد، بواجهة يمكن التحكم فيها بإيماءات اليد فقط.

يذكر أنه سبق لشركة "إل جي" الكورية الإعلان في وقت سابق هذا الشهر، عن انخفاض أرباحها الفصلية في الربع الرابع من 2018 بما يصل إلى 80%، أدنى بكثير من المتوقع.

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في سياق آخر، أعلنت الشركة عن عزمها عرض الجيل الجديد من أجهزة تلفزيوناتها والتي سوف "تنقل تجربة الترفيه المنزلي إلى مستوى جديد"، خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 201.

وذكرت الشركة الكورية الجنوبية في بيان على مدونتها إن التلفزيونات الجديدة سوف تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ThinQ AI القائمة على الجيل الثاني من معالج α9 Gen 2 الذي يدعم المعالجة الذكية وخوارزميات التعلم العميق.