شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات حماية الشعب الكردية تتوقع مفاوضات قريبة مع الحكومة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية، الخميس، إنها تتوقع بدء مفاوضاتها مع الحكومة السورية بشأن مستقبل المنطقة الشمالية الغربية للبلاد، خلال الأيام المقبلة.

ومن شأن أى اتفاق بين الوحدات وحكومة الرئيس السورى بشار الأسد أن يضم أكبر جزأين من أراضى الدولة التى مزقتها الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وتجددت محاولات الحوار بين الوحدات الكردية ودمشق فى أعقاب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سحب قوات بلاده من المنطقة التى يسيطر عليها الأكراد.

ونقلت وكالة رويترز عن قائد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، سيبان حمو قوله: "هناك محاولات لإجراء مفاوضات.. موقف الحكومة السورية كان إيجابيا... نعتقد أن تبدأ فى الأيام المقبلة".