شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يصدر 166 تصريحا جويا وبحريا ولحماية القوافل فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن أن مليشيا الحوثى عطلت دخول 4 سفن إلى ميناء الحديدة منذ 34 يوما، لافتا إلى أن ميناء الصليف لا يزال خاليا من السفن منذ 12 يوما.

وأشار التحالف إلى أن عدم تفريغ السفن لحمولتها يؤثر على الحياة المعيشية والصحية للشعب اليمني، حيث لا تستقبل مليشيا الحوثى أى سفن فى ميناء الصليف، وفق ما نقلت شبكة "سكاى نيوز"

كما أعلن عن إصدار 12 تصريحا لسفن متوجهة إلى موانئ يمنية و34 تصريحا جويا و120 لحماية القوافل، موضحا أن إجمالى التصاريح بلغ 166 تصريحا خلال 3 أيام.