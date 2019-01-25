شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. وزير الخارجية السعودى يبحث مع نظيره الأردنى القضايا المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية السعودى، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، فى سويسرا، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.



