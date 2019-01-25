شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وفيات في حادث مروري على طريق «بيشة – الرين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، إثر حادث مروري وقع مساء أمس على طريق بيشة – الرين، وسط مطالبات الأهالي بإيجاد حلول لكثير من منحنيات الطريق والتي تسببت بالكثير من الحوادث المفزعة.

وذكر شاهد عيان أن حادثا مروريا مروعا وقع على طريق “بيشة – الرين” بالقرب من الموقع المسمى “لخشيم الذيب”، بين سيارتين هيونداي اكسنت وفورد تريوس، جراء تجاوز إحدى المركبات بالمنحى، مبيناً أن الدفاع المدني والهلال الأحمر باشرا الحادث.

ويشهد طريق بيشة – الرين حوادث متكررة بسبب كثافته وعدم ازدواجيته وكثرة منحنياته.