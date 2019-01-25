شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الطائف» تحدد موعد فتح رغبات النقل الداخلي والخارجي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة شؤون المعلمين، أنه سيتم فتح رغبات النقل الداخلي والنقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية، اعتباراً من يوم الأحد 21 جمادى أول، وحتى الثاني من جمادى الآخرة 1440.
وأكدت الإدارة أنه لن يدخل الحركة من لم يحدث بياتاته وفق تعميم تحديث البيانات الصادر من الوزارة.
يذكر أن وزارة التعليم حددت في تعميم لها، يوم 16 جمادى الآخرة موعداً لطباعة استمارة النقل الخارجي على النظام و7 رجب موعداً لإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي على النظام.
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