شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فتاتين إثر إنقلاب مركبة في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الباحة: وقع، مساء الخميس، حادث انقلاب سيارة كانت تقودها فتاة مع صديقتها. وأدى الحادث إلى إصابة الفتاة البالغة 15 عاما من العمر وصديقتها، فيما نقلتهما الجهات المعنية إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.

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