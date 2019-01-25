شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد يتوقع تقلبات جوية على عدة مناطق بدءاً من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ عبدالله الحربي، حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على أجواء المملكة – بمشيئة الله – بدءاً من يوم الأحد المقبل ناتجة عن أخدود علوي بارد يأخذ الانكسار شمال ووسط البحر الأحمر، وتفاعل طبقات الجو العليا مع السطح، محدثاً تخلخلاً للضغوط السطحية، ونشوء حالة عدم استقرار على أجواء المملكة.

وقال الحربي، إنه من المتوقع تقدم رياح جنوبية رطبة تنشط على أغلب المناطق تكون مغبرة على سواحل جدة يومي السبت والأحد بسبب الضغط المنخفض شمالاً ينشط على إثرها تفاعل مع الهواء العلوي البارد بعد أمر الله، تؤدي إلى تكاثف السحب الرعدية الممطرة على تبوك وسواحلها ومنطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم والمدينة المنورة.

وتابع أن الحالة تشمل مدن سواحل البحر الأحمر: ينبع وجدة ورابغ، والرياض تشمل: سدير والوشم وبعض محافظاتها الغربية والشمالية، وأجزاءً من سواحل المنطقة الشرقية وشمالها، ومتوقع تراجع للسحب على محافظات جنوب مكة والتغيرات واردة للأفضل.

وأشار الحربي إلى أنه “من المتوقع – بمشيئة الله – أن تتأثر سواحل تبوك وينبع وغرب المدينة، ومرجح أن تشمل رابغ وشمال جدة والجوف وعرعر وحائل وشمالها بأمطار غزيرة الأحد والاثنين”.