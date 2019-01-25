شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي مكيف شباك «CHIGO».. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، استدعاء مكيف شباك “CHIGO” للطراز (CWA – 18CO). وأوضحت وزارة التجارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماع “تويتر”، أن المكيف غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. وأضافت الوزارة أنه يحق للمستهلك التواصل مع الشركة لسحب المكيف واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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