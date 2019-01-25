فيديوجراف| فنزويلا بين مادورو وجوايدو.. سباقٌ على حلبة الشرعية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في ساعة من ليل، تحوّلت الساحة الفنزويلية إلى سباق بين نيكولاس مادورو، وخوان جوايدو، وكل منهما يطمح لكسب اعتراف دول العالم بشرعية حكمه.

مساء أمس الأربعاء، فجّر جوايدو رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية بركانًا سياسيًّا، بإعلانه تولي السلطة بالوكالة.

أثارت خطوة جوايدو الكثير من ردود الأفعال بين تأييد لسلطته وبين واعتبار ما حدث انقلابًا مرفوضًا.

وتوزعت دول العالم ما بين اصطفاف مؤيد لجوايدو وآخر لمادورو، ما بدا أن خريطة من التحالفات تجري لك من الزعيمين المتنافسين على قصر كاراكاس.

تعرّف على الدول الداعمة والرافضة لهذه الخطوة عبر هذا الفيديوجراف: