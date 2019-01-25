لجنة حكومية سودانية تعلن ارتفاع قتلى الاحتجاجات لـ29 شخصًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال متحدث باسم لجنة تحقيق شكلتها الحكومة السودانية إنّ رجلا عمره 24 عامًا لقي حتفه متأثرًا بجروح أصيب بها في احتجاجات اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث عامر محمد إبراهيم أنّ عدد القتلى منذ بدء السودان" target="_blank">احتجاجات السودان في 19 ديسمبر الماضي ارتفاع إلى 29 شخصًا.

وتظاهر السودانيون في عدد من المدن السودانية اليوم الخميس بينها العاصمة الخرطوم، في أوسع التظاهرات نطاقًا ضمن احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت الشهر الماضي، عندما زادت الحكومة سعر الخبز ثلاث مرات، فانتفض الناس في العاصمة، ثم امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى .

وأطلقت الشرطة قنابل الغازات المسيلة للدموع على محتجين في حي بري بالخرطوم وفي شمال العاصمة، كما خرجت احتجاجات في عدة مناطق في مدينة أم درمان ومدينتي بور سودان والقضارف، حيث تجمع مئات المحتجين في منطقة بالسوق الرئيسية مرددين هتاف "يسقط بس.. حرية حرية".

واتسع نطاق الاحتجاجات التي فجّرتها أزمة اقتصادية متفاقمة، ليشمل أنحاء متفرقة بالسودان منذ 19 ديسمبر، ويطالب كثير من السودانيين بنهاية حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عامًا.

وحثّ تجمُّع المهنيين السودانيين - وهو تحالف نقابي قاد الدعوات للاحتجاجات المتظاهرين - على الخروج في تجمعات حاشدة والتوجُّه إلى القصر الجمهوري على ضفاف نهر النيل في الخرطوم.

ودعا التحالف النقابي السودانيين إلى التجمع في 17 مكان في الخرطوم وأم درمان، فيما قال شهود لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ نساء ورجالًا خرجوا في شوارع الخرطوم وصرخوا: "لنقاوم من أجل حقوقنا، أو لنمت شهداء".

وذكر التحالف النقابي في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ المحتجين تجمَّعوا في مدن بينها مدني وسنار جنوبي الخرطوم، بالإضافة إلى بلدات أصغر، وكانت مسيرات سابقة باتجاه القصر الجمهوري قمعتها الشرطة، عندما واجهتها بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ 19 ديسمبر، يشهد السودان احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، احتدت عقب قرار الحكومة بزيادة سعر الخبز ثلاث مرات، وتستخدم قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وأحيانا الذخيرة الحية لفض المظاهرات فضلا عن اعتقال محتجين وشخصيات من المعارضة.

ويواجه السودان صعوبات متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية، حيث يبلغ سعر الدولار رسميًّا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيهًا سودانيًّا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر.