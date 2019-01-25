شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: روسيا ملتزمة بالمساهمة فى حل للأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس، التزام بلاده بالمساهمة فى حل للنزاع السورى فى ظل احترام القانون الدولى وعلى أساس قرارات مجلس الأمن. وقال لافروف - فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل بالجزائر العاصمة اليوم الخميس - إن روسيا والجزائر تؤيدان تسوية الأزمة السورية على أساس القرار 2254 لمجلس الأمن ومن أجل احترام سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها أرضها واستقلالها.

وأضاف أنه "من الضرورى إتمام عملية مكافحة الإرهابيين المنتشرين عبر الأراضى السورية وتحسين الوضع على المستوى العسكرى وتشجيع عودة اللاجئين وتكثيف المسار السياسى"، مشيرًا إلى جهود روسيا الرامية إلى حل سلمى للنزاع السورى من خلال محادثات أستانا للسلام.

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