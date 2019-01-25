شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامى، بشدة الاعتداءات التى تعرض لها الأسري الفلسطينيون، خاصة فى سجن (عوفر) الإسرائيلى، والتى أدت إلى إصابة العشرات منهم، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانبهم لإيصال رسالتهم وصوتهم ومعاناتهم إلي العالم أجمع، ومساندة حقهم فى الحرية والعدالة والكرامة.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم /الخميس/ - المجتمع الدولى إلى التدخل من أجل الضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات التعسفية وعمليات التنكيل والقمع التى ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان معاملتهم بموجب القانون الدولى القانون الدولى الإنسانى.

يذكر أن سجن "عوفر" والذى يضم (1200) أسير منهم قرابة 100 طفل، تعرض لسلسة اقتحامات منذ تاريخ 20 يناير الجارى، وذلك من قبل أربع وحدات من قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال، الأمر الذي نتج عنه إصابات بين صفوف الأسرى حيث بلغ عدد الأسرى المصابين نحو (150) أسيرا، وكانت غالبية الإصابات كسور وجروح جراء الضرب المبرح الذي تم بواسطة الهراوات، وإصابات بالرصاص المطاط، واختناق بالغاز.

كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامى" تدين الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.