الأميرة سارة.. زوجة بن سلمان تجذب الأنظار في ظهور نادر

ويشرف على تنظيم فعالية "ليالي المشراق" التي انطلقت في 2017، جمعية النهضة وهي منظمة نسائية خيرية تسعى إلى "تمكين المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا" من خلال إدارة مشروعات تنموية.
وعن مشاركة الأميرة سارة، قالت المدربة الاجتماعية هالة كاظم والتي نظمت أمس دورة تدريبية في فعالية "ليالي المشراق"، في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر: "تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد والشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي.. كم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات والسيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع".
— هالة كاظم (@HalaKazim)
تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد و الشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي .— هالة كاظم (@HalaKazim) January 22, 2019
وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات و السيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع.@ALMeshraq pic.twitter.com/wonCViKcTg
يأتي هذا فيما أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنّ صور وفيديوهات مشاركة الأميرة سارة في هذه الفعالية لم تظهر كالعادة كما هو الحال خلال أي حدث ثقافي سبق وشاركت فيه بالمملكة المحافظة، حيث يمنع تصويرها، حتى أنّ الأميرة بنت مشهور لم تظهر في صور زفافها من ولي العهد في 2008، والتي نشرت قبل أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي معرض رده على صحفية تساءلت عن إمكانية ظهور بنت مشهور علنًا، قال ولي العهد: "لدي زوجة وأربعة أبناء، وهم حريصون جدًا على أنّ حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بموقعي ومنصبي اليوم.. أنا أريد أن أحافظ على أن أبنائي يعيشون في حياة طبيعية بعيدة عن الأضواء.. زوجتي تريد أيضًا هذا".
ولولي العهد السعودي من زوجته سارة، أربعة أولاد هم سلمان، ومشهور، وفهدة، ونورة.
وأبدى بعض المغردين استغرابهم من طريقة تناقل خبر ظهور الأميرة سارة بنت مشهور في الفعالية الثقافية، مشيرين إلى أنّه ليس أول ظهور لها، ولافتين لحضورها فعاليات أخرى نظم آخرها في جامعة الملك سعود.
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