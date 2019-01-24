الأميرة سارة.. زوجة بن سلمان تجذب الأنظار في ظهور نادر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي جذبت الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز زوجة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، الأنظار في ظهور نادر لها، وذلك خلال فعالية ثقافية نظمت في المملكة.

وإلى جانب عدد من الأميرات، شاركت الأميرة سارة، وهي أيضًا ابنة عم ولي العهد، في افتتاح اليوم الأول من الطبعة الثانية لفعالية "ليالي المشراق" التي يحتضنها مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض بحضور مكثف من وسائل الإعلام، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ويشرف على تنظيم فعالية "ليالي المشراق" التي انطلقت في 2017، جمعية النهضة وهي منظمة نسائية خيرية تسعى إلى "تمكين المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا" من خلال إدارة مشروعات تنموية.

وعن مشاركة الأميرة سارة، قالت المدربة الاجتماعية هالة كاظم والتي نظمت أمس دورة تدريبية في فعالية "ليالي المشراق"، في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر: "تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد والشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي.. كم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات والسيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع".

تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد و الشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي .

وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات و السيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع.@ALMeshraq pic.twitter.com/wonCViKcTg — هالة كاظم (@HalaKazim) January 22, 2019

— هالة كاظم (@HalaKazim)

يأتي هذا فيما أوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أنّ صور وفيديوهات مشاركة الأميرة سارة في هذه الفعالية لم تظهر كالعادة كما هو الحال خلال أي حدث ثقافي سبق وشاركت فيه بالمملكة المحافظة، حيث يمنع تصويرها، حتى أنّ الأميرة بنت مشهور لم تظهر في صور زفافها من ولي العهد في 2008، والتي نشرت قبل أشهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوكالة إنّ غياب الأميرة سارة عن الأضواء والمشهد السياسي ليس جديدًا، لكن الأمير محمد بن سلمان أكّد لدى زيارته فرنسا في 10 أبريل من العام الماضي، أنّه خيار وقرار يعود لزوجته نفسها.

وفي معرض رده على صحفية تساءلت عن إمكانية ظهور بنت مشهور علنًا، قال ولي العهد: "لدي زوجة وأربعة أبناء، وهم حريصون جدًا على أنّ حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بموقعي ومنصبي اليوم.. أنا أريد أن أحافظ على أن أبنائي يعيشون في حياة طبيعية بعيدة عن الأضواء.. زوجتي تريد أيضًا هذا".

ولولي العهد السعودي من زوجته سارة، أربعة أولاد هم سلمان، ومشهور، وفهدة، ونورة.

وأبدى بعض المغردين استغرابهم من طريقة تناقل خبر ظهور الأميرة سارة بنت مشهور في الفعالية الثقافية، مشيرين إلى أنّه ليس أول ظهور لها، ولافتين لحضورها فعاليات أخرى نظم آخرها في جامعة الملك سعود.