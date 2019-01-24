شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الشيخ «المنيع» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
زار الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، الشيخ عبدالله المنيع، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، مساء أمس الأربعاء بالرياض، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة زوجته – رحمها الله -، داعياً الله العلي القدير أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
من جانبه، قدّم الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة للشيخ المنيع، سائلاً الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما قدّم الأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، واجب العزاء والمواساة للشيخ المنيع في وفاة حرمه.
وأعرب المنيع عن شكره لأمير الرياض ونائبه ووزير الحرس على تعازيهم ومواساتهم.
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