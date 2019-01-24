تعدد الزوجات في تونس يضع «النهضة» في قفص الاتهام

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عدد من النشطاء اعتبروا أن الدعوة لتعدد الزوجات تحركها أطراف سياسية أخرى بهدف استهداف حركة النهضة والإساءة لصورها في إطار تصفية حسابات سياسية قبل انطلاق الانتخابات.

في الوقت الذي تسعى تونس لتطبيق الميراث بعيدا عن الشرع وتفصلها خطوة واحدة لإقرار قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وهي موافقة البرلمان، الأمر الذي سيعجلها أول دولة عربية تسن مثل هكذا قانون، في المقابل يسعى التوانسة لتطبيق الشرع في موضوع تعدد الزوجات. تعدد الزوجات الممنوع في هذا البلد يعد جريمة يعاقب عليها القانون ، فالفصل الـ 18 من مجلة قانون "الأحوال الشخصية" ينص على سجن وتغريم كل شخص يجمع بين زوجتين، فوفقا لهذا القانون يمنع تعدد الزوجات بينما نجد أنه يقر الزواج المدني والطلاق عبر القضاء.

التعدد والعنوسة الغريب في الأمر أن من يقود حملة الدعوة للسماح بتعدد الزوجات في تونس هم مجموعة من النساء وذلك في محاولة للحد من العنوسة، حيث تعد تونس الأولى مغاربيا والرابعة عربيا في نسبة العنوسة، وأظهرت إحصائية رسمية أن نسبة العنوسة في صفوف الفتيات في تونس ارتفعت بشكل ملحوظ حيث تجاوزت 60%، بحسب موقع

التعدد والعنوسة الغريب في الأمر أن من يقود حملة الدعوة للسماح بتعدد الزوجات في تونس هم مجموعة من النساء وذلك في محاولة للحد من العنوسة، حيث تعد تونس الأولى مغاربيا والرابعة عربيا في نسبة العنوسة، وأظهرت إحصائية رسمية أن نسبة العنوسة في صفوف الفتيات في تونس ارتفعت بشكل ملحوظ حيث تجاوزت 60%، بحسب موقع "الصحفيين التونسيين". وتعتزم مجموعة من النساء التونسيات تنظيم وقفة احتجاجية غدا الخميس بداية من الحادية عشرة صباحا أمام مقر مجلس النواب، حيث تطالب النساء بمراجعة مجلة الأحوال الشخصيّة عبر إقرار تعدد الزّوجات، حسب ما أفاد به مؤسس منتدى "حريات ومواطنة" فتحي الزغل. «السترات البيضاء» تغزو تونس.. هل تندلع ثورة جديدة؟ ووصف الزغل هذه الوقفة النسائية بـ"العفوية"، مؤكدا أنها غير مدعومة من أية جهة سياسية أو جمعياتية، موضحا أن النسوة اللواتي ستشاركن في الوقفة نسقن فيما بينهن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وأن أغلبهن عبرن له عن امتعاضهن من عدم إقرار تونس قانون تعدد الزوجات في ظل استفحال ظاهرة العنوسة، بحسب قناة "نسمة". المحلل والباحث سامي براهم يرى أن تعدد الزوجات ليس حلا لمشكلة العنوسة قائلا "الآنسات اللاتي فاتهن قطار الزواج ويتصورن أن فتح باب التعدد سيمكنهن من الالتحاق بركب المتزوجات، في تقديري وحسب معرفتي "بزنس" الذّكور الذي أنتمي إليه، العكس هو الصحيح.. ستتضاعف الأزمة بالإقبال على صغيرات السن". اتهامات لـ"النهضة" اتهامات لـ"النهضة" وجهت أصابع الاتهام إلى حركة النهضة التونسية في قيادة تلك الدعوات، مؤكدين أن الدعوة للتعدد هي مدفوعة الأجر حسب مصالح الممول، وكان أنصار التيار الإسلامي دعو في وقت سابق إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية في هذا الاتجاه، رداً على اقتراح الرئيس الباجي قائد السبسي المساواة بين الجنسين في الميراث. ورغم وضع "النهضة" في قفص الاتهام، اعتبر نشطاء أن هذه الدعوة تحركها أطراف سياسية أخرى بهدف استهداف حركة النهضة والإساءة لصورها في إطار تصفية حسابات سياسية قبل أشهر من الانتخابات، حيث دون رؤوف بن عمر القيزاني: "مسيرة تعدد الزوجات ليس مطلبا دينيا ولا اجتماعيا، والنهضة لم تطالب به ولا تتبناه، وهي عملية تشويه، كما هو الحال بالنسبة للمسيرة المزمع القيام بها ضد الاتحاد، وهي حركات تسول انتخابي تهدف إلى تشويه حركة النهضة التي لم ولن تدعو لمثل هذه التحركات المشبوهة". وأضاف ناشط آخر "مسيرة تعدد الزوجات محاولة لضرب وتشويه النهضة مع قرب موعد الانتخابات، بحسب "القدس العربي". الإطاحة بـ«الشاهد».. كلمة السر وراء إضراب موظفي تونس



وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد أكد من قبل أن مسألة تعدد الزوجات "ليس فريضة وإنما أمر مباح واستثنائي". وقال الغنوشي تعقيبا منه على منع تعدد الوزجات في مجلة الأحوال الشخصية "إن المشرع أي من هو في السلطة يمكنه إذا رأى أن الغرض الإصلاحي من منع تعدد الزوجات لم يؤد غرضه الإصلاحي وإنما تولدت عنه مفاسد يمكن لصاحب السلطة إيقاف العمل به لمدة محدودة أو غير محدودة". ويعتبر أنصار الشريعة في تونس تعدد الزوجات مطلبا "ضروريا للمسلم وفيه حلول للمشاكل الاجتماعية الموجودة في تونس" على غرار ارتفاع نسب العنوسة والطلاق، ويعد برأيهم "وسيلة لإعادة التوازن الأخلاقي للمجتمع الذي ارتفعت فيه نسبة الفساد المرتبطة أساسا بالزنا والرذيلة"، وفقا لـ"دويتشه". لماذا تخلى «السبسي» عن رئيس الحكومة التونسية؟ مراقبون للشأن التونسي استبعدوا إمكانية السماح بمبدأ تعدد الزوجات بعد ستة عقود من منعه في البلاد.

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