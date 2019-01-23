سوريا.. مظاهرة ضد "ي ب ك" الإرهابي بالرقة إثر قتله شاب

تظاهر مئات السوريين في بلدة بمحافظة الرقة (شمال شرق)، ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، بعد قتلها شاباً رفض التجنيد الإجباري في صفوفها.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، بأن عناصر "ي ب ك" قتلوا الشاب في بلدة المنصورة شمالي الرقة، ثم لاذوا بالفرار بعد انتشار الخبر بين أبناء عشيرته.
وأشارت المصادر أن الشاب ينتمي لعشيرة البوخميس، التي هاجم أبناؤها مقرات المنظمة في البلدة وأمهلوها 24 ساعة لمغادرة البلدة.
وتتبع "ي ب ك" سياسة التجنيد الإجباري منذ سيطرتها على مساحات واسعة شرقي سوريا، حيث قامت بتجنيد الآلاف، بينهم أطفال ونساء.
وتسببت هذه السياسة بهروب أعداد كبيرة من الشباب من مدنهم وبلداتهم وقراهم الواقعة تحت سيطرة التنظيم.
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