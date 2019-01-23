سلطنة عمان تبشر الخليج بشأن أزمة قطر

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وفي رده على سؤال الصحيفة عن الأزمة الخليجية والوساطة الكويتية، قال ابن علوي: "نحن نقوم بما هو واجب علينا، وأنا وأنت وجميع الخليجيين يأملون في أن تتم المصالحة قريباً إن شاء الله وبإذن الله تتم".
وكان الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، أجرى مباحثات في الدوحة مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناولا خلالها آخر مستجدات الأزمة الخليجية.
وتأتي هذه الزيارة، في أعقاب جولة أجراها الزياني وبن علوي في المنطقة، شملت الكويت والبحرين والسعودية والإمارات، وتناولت المحطات الأربع بحث وجهات النظر حول مسيرة مجلس التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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