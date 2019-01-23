وفاة 7 أطفال نتيجة نشوب حريق في منطقة المناخلية وسط دمشق

دمشق- سبوتنيك. ونقل التلفزيون السوري عن المصدر بشرطة دمشق، قوله: "سبعة أطفال قتلوا جراء حريق نشب بمنطقة المناخلية". ووفقا للمعلومات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، اندلع الحريق بمنزل مؤلف من طابقين في مدينة دمشق التاريخية القديمة، بسبب خلل كهربائي.

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