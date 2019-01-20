التويجري والفالح يزوران موقع جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

زار محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي رئيس اللجنة الإشرافية على مشاركة المملكة في إكسبو 2020 دبي، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، موقع جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي، ضمن وفد رسمي من السعودية، وكان في استقبالهما ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب إكسبو 2020 دبي.

وتعرَّف الوفد إلى آخر التطورات وسير العمل في إكسبو وتم خلال الزيارة استلام الموقع الرسمي لجناح المملكة.

وبهذه الخطوة تكون السعودية أول مشارك دولي يتسلم قطعة الأرض الخاصة بجناحه، للبدء بأعمال الإنشاء، استعداداً لمشاركة استثنائية في إكسبو 2020 دبي.

ووجَّه وزير الاقتصاد والتخطيط، الشكر لدولة الإمارات على ما أولته للمملكة من أهمية ومكانة بمنحها موقعاً استثنائياً في معرض إكسبو 2020 لتؤكد متانة العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين، حيث يعتبر موقع جناح السعودية في إكسبو ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي المهم، مؤكداً أن المشاركة تنطلق من التزام حكومة السعودية بالمضي قدماً لترسيخ مكانتها إقليمياً، وعلى الخريطة العالمية على ضوء رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية.

ويتميز إكسبو 2020 دبي باعتباره أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. وسيكون احتفاءً بالإبداع البشري تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» مع التركيز على الموضوعات الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة. ومن المتوقع أن يكون إكسبو 2020 دبي أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث من المتوقع أن يكون 70% من زواره من خارج الإمارات لحضور فعالياته. ويشارك فيه ما يزيد على 200 مشارك من دول ومنظمات دولية وشركات عالمية. ويعتبر معرض إكسبو الدولي من كبرى الفعاليات العالمية، ويُقام كل 5 أعوام، ويستمر لمدة 6 أشهر، وتشارك فيه هيئات حكومية، ومؤسسات، وشركات دولية لمشاركة إنجازاتها ومنتجاتها وأفكارها وابتكاراتها مع الجمهور.