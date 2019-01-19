تعليم_بيشة يوضح حقيقة #تعليق_الدراسة بسبب الغبار

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صحيفة الخليج الالكترونية
نفى المتحدث الرسمي بتعليم بيشة ناجي السبيعي، صحة الخبر المتداول عن تعليق الدراسة في مدارس بيشة يوم غدٍ (الأحد).
وأكد السبيعي أن أمر تعليق الدراسة من عدمه لدى اللجنة المركزية بوزارة التعليم، مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا حتى اللحظة من اللجنة أي شيء حول تعليق الدراسة.
الجدير بالذكر، أن محافظة بيشة تشهد موجة غبار اليوم (السبت).وفقا لـ”عكاظ”
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