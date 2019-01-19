اغتيال «أبو جهاد».. آخر حلقات مسلسل الغدر الإسرائيلي

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اعتراف إسرائيل للمرة الأولى باستهداف خليل الوزير الملقب بـ"أبو جهاد" الذي يعد الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية في تونس كان بمثابة صدمة هزت العالم

لطالما كان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" بمثابة آلة القتل التي اجتاحت دول العالم أجمع، وقامت بعدة عمليات بشكل دراماتيكي، أثارت تعجب العديد من القادة والسياسيين وحتى الكتاب ووسائل الإعلام. لا سيما في ظل تنوع أشكالها، بداية من "القتل بمعجون الأسنان"، مرورًا بـ"التنويم المغناطيسي" و"تفخيخ المركبات"، وغيرها، حتى أصبحت تل أبيب مثالا يُحتذى في تجنيد الجواسيس لتنفيذ الاغتيالات بحق أعدائها، دون أن تعترف أو تنفي ارتكاب تلك العمليات.

ورغم عدم إعلان إسرائيل بشكل صريح مسؤوليتها عن الكثير من العمليات، فإن الفلسطينيين يوجهون لها أصابع الاتهام بتنفيذ هذه العمليات. أحدث عمليات الاغتيالات التي تورط بها الكيان الإسرائيلي، واعترف بها مؤخرا للمرة الأولى، استهداف خليل الوزير، والملقب بـ"أبو جهاد" الذي يعد الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية

ورغم عدم إعلان إسرائيل بشكل صريح مسؤوليتها عن الكثير من العمليات، فإن الفلسطينيين يوجهون لها أصابع الاتهام بتنفيذ هذه العمليات.

أحدث عمليات الاغتيالات التي تورط بها الكيان الإسرائيلي، واعترف بها مؤخرا للمرة الأولى، استهداف خليل الوزير، والملقب بـ"أبو جهاد" الذي يعد الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، حسب يديعوت أحرونوت.

الصحيفة الإسرائيلية فجرت مفاجأة حينما كشفت عن هوية قائد وحدة الكوماندوز الإسرائيلي المسؤول عن اغتيال "أبو جهاد" في تونس 15 إبريل 1988.

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وأوضحت الصحيفة أن وحدة قيساريا التابعة للموساد هي التي نفذت العملية بجانب هيئة الأركان العامة، وأن "ناحوم ليف" كان نائبًا لقائد الوحدة المسؤولة عن الاغتيال حينها موشيه يعلون الوزير الحالي من حزب الليكود، مضيفة أن 26 شخصا شاركوا في العملية.

وأضافت أن الجنود الإسرائيليين نزلوا قبالة شواطئ تونس، وقامت وحدة كوماندوز من البحرية الإسرائيلية بنقلهم حتى الشاطئ في تونس، وهناك أجروا اتصالا مع رجال الموساد الذين كانوا قد وصلوا قبلهم بيومين.

وتابعت: "الرجال الـ26 توزعوا على مجموعات، وقاد ناحوم ليف مجموعة مكونة من 8 أشخاص كانت مهمتهم اقتحام فيلا أبو جهاد".

"يديعوت أحرونوت" أكملت: "سيارات جنود الوحدة الإسرائيلية توقفت على بعد نصف كيلومتر من بيت أبو جهاد، ثم ترجل الجنود وسار ناحوم ليف وجندي آخر كان متخفيا على هيئة امرأة، وسارا كأنهما زوج من السياح في نزهة ليلية ويحملان علبة سكاكر كبيرة فيها مسدس مع كاتم صوت".

ونوهت بأن ناحوم اقترب من الحارس الشخصي في الخارج الذي كان في سيارته مُصابا، وأطلق النار على رأسه وقتله، ثم أعطى الإشارة لبقية المجموعة باقتحام الفيلا، وقام أفرادها باغتيال الحارس الثاني لـ"أبو جهاد" قبل أن يقوم بسحب سلاحه، إلى أن وصلوا لـ"أبو جهاد"، وقاموا باغتياله، حسب "عرب 48".

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الجنرال شموئيل أيتنغر، نائب قائد "504" سابقا علق على اغتيال خليل الوزير، بالقول: إنه "كان مُدرجًا على قائمة المرشحين للاغتيال منذ تنفيذ عملية ميونيخ، ولأنه قائد الجناح العسكري في منظمة التحرير ونائب رئيسها"، وفقا لـ"المصدر".

وأضاف: "رغم عملية اغتيال أبو جهاد، فإنني أحببته واحترمته كثيرا، فقد تعرفت عليه بعمق من خلال التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية وتعرفت على كيفية تعامله الراقي مع رجاله، واكتشفت أنه ذكي ومثقف يمتاز برؤية واسعة".

تجريم الاغتيالات السياسية

الاغتيال السياسي يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة وفق ما جاء في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تضمن "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه".

كما نص البند الأول من المادة السادسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً"، وفقا لـ"سكاي نيوز".

أضف إلى ذلك أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب في 12 أغسطس 1949، أوجبت في المادة الأولى منها تعهد الدول الأطراف السامية المتعاقدة، "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال".

ونصت المادة "32" من نفس الاتفاقية، على: "تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها".