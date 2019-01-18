شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات اليوم 18-1-2019 والان مع التفاصيل

سيكون عشاق كرة القدم اليوم الجمعة والموافق 18- 1- 2019، على موعد مع العديد من المباريات القوية وبالتحديد في كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة دوري أبطال أفريقيا لذا؛ نرصد لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة: - أورلاندو بيراتس × حوريا: اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، ومذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD - الإسماعيلي × الإفريقي: اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة ومذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD - الترجي التونسي × بلاتينيوم الزيمبابوي: اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ومذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD - شبيبة الساورة × الأهلي المصري: اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة ومذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD مواعيد مباريات الدوري الألماني: - هوفنهايم × بايرن ميونيخ: اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ومذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين: - الاتفاق × الأمجاد: اليوم في تمام الساعة 13:10 بتوقيت مدينة مكة المكرمة - التعاون × النهضة: اليوم في تمام الساعة 13:35 بتوقيت مدينة مكة المكرمة - النجوم × الأهلي: اليوم في تمام الساعة 15:55 بتوقيت مدينة مكة المكرمة - جدة × الشباب: اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

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