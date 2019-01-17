دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بعد صمت طويل.. والد رهف القنون يرد ويؤكد هذا سر هروب ابنتي

التزمت عائلة رهف القنون Rahaf Mohammed الصمت منذ بدء أزمة هروب الفتاة خارج السعودية، إلا أن والدها قرر التحدث أخيرًا لصحيفة الوطن السعودية حيث أكد خلال الحوار أن رهف تنتمي لأسرة ملتزمة.

وأضاف أن رهف لم تتلقى أى معاملة عنيفة أو إساءة لكن لها أفكار لا تتناسب مع قيم وأخلاق المجتمع السعودي لذلك قررت الهرب خارجًا، وأوضح أن أسرته لطالما رفضت أفكار رهف وهذا هو السر وراء هروبها.

فيديو: في أول مقابلة لها رهف القنون تبكي بشدة لهذا السبب alqiyady 1 فيديو: في أول مقابلة لها رهف القنون تبكي بشدة لهذا السبب

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أما عن حصولها على اللجوء إلى كندا فقال أن لا يعلم إذا كانت ابنته قد تلقت مساعدات من أصحاب أجندات خارجية أم لا لكنه لا يستبعد الأمر.

في الوقت نفسه، قامت إحدى الصحف السعودية بالتأكيد أن الموقف الكندي موقف سياسي من السعودية وأنها تحاول إحراج المملكة وعرض القضية كأن السعودية لا تحترم حقوق المرأة أو حقوق الإنسان وهو أمر عبثي على حد وصف جريدة اليوم السعودية في افتتاحيتها.

واعتبرت الجريدة أن كندا تحاول تسيس القضية وهو أمر غير لائق على مستوى الدول.

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