شكرا لقرائتكم خبر عن حدوث كارثة تعجل برحيل سولاري من ريال مدريد والان مع التفاصيل

أفادت بعض التقارير الإسبانية، عن رحيل الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد الإسباني، من قيادة الملكي.

وكشفت قناة "كواترو" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني، أن سولاري لن يتواجد كمدرب لريال مدريد في الموسم الجديد، وسيرحل بنهاية الموسم الجاري، ما لم يحدث أي كارثة قبل يونيو المقبل، بسبب عدم الأقتناع بمستواه.

وأكدت: مجلس إدارة ريال مدريد يري أن الفريق يحتاج إلى مدرب جديد يقود مشروعه في الموسم الجديد.

وتولى سولاري، تدريب ريال مدريد بصفة مؤقتة لنهاية الموسم، خلفًا للمقال جولين لوبيتيجي، وحصد لقب كأس العالم للأندية الشهر الماضي في الإمارات.

ولا يزال ريال مدريد، يمتلك فرصة المنافسة على 3 ألقاب هذا الموسم، وهم: الليجا وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الليغا، برصيد 33 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، بعد مرور 19 جولة.