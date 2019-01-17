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يلتقي مساء اليوم الخميس الموافق19-1-2019 منتخبا السعودية وقطر في اخر مباريات الدور الأول لبطولة كأس امم اسيا 2019 على ملعب إستاد مدينة زايد الرياضية.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كاس آسيا 2019

الواقع يقول إن المنتخبين ضمنا التأهل إلى دور الـ 16 بغض النظر عن نتيجة المواجهة في أبوظبي اليوم الخميس الموافق 17-1-2019.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كاس آسيا 2019

ويتصدر منتخب قطر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن السعودية بعد فوز المنتخبين في أول جولتين على لبنان وكوريا الشمالية وستحسم المواجهة بينهما أول مركزين فقط.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كاس آسيا 2019

لكن من الناحية النظرية ربما لا يحصل الفائز بقمة المجموعة على أفضلية في بقية مسيرته في البطولة القارية المقامة في الإمارات.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كاس آسيا 2019

لكن في إستاد مدينة زايد الرياضية من المنتظر أن يمتلئ الملعب بمشجعي السعودية فقط في ظل عدم سفر الجماهير القطرية بسبب العلاقة السياسية المتوترة مع الإمارات.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كاس آسيا 2019

وأعلن الاتحاد السعودي أنه بدأ منذ الاثنين الماضي توزيع تذاكر مجانية على المشجعين الراغبين في دعم الأخضر أمام قطر.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كاس آسيا 2019

وقال خوان أنطونيو بيتزي مدرب السعودية: سنحاول تقديم أداء جيد أمام قطر وتحقيق الفوز، ولن ننظر لنتائج الآخرين، لنركز على مهمتنا وهي تحقيق نتيجة جيدة أمام قطر بغض النظر عن هوية المنافس في الدور القادم.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كاس آسيا 2019

ورفض بيتزي الكشف عن أي ملامح للتشكيلة أو عمّا إذا كان سيدفع بمجموعة من البدلاء، وقال إنه سيتخذ قراره قبل المباراة مباشرة.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كاس آسيا 2019

وعاد ياسر الشهراني إلى المران الجماعي بعد التعافي من الإصابة، لكنه قد يجلس على مقاعد البدلاء حتى يكون مستعدًا تمامًا للظهور في الأدوار الإقصائية الحاسمة.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كاس آسيا 2019

وقال فيلكس سانشيز مدرب قطر: حققنا أول أهدافنا بالتأهل ونعرف أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة بعد ذلك وسنلعب أمام فريق منظم ويؤدي بصورة جيدة وقال يجب أن نخطط للمباراة المقبلة بالأفكار والطريقة الصحيحة لتقديم أداء جيد آخر.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كاس آسيا 2019

وكرر المدرب الإسباني رفضه الكشف عن نيته في اختيار تشكيلة المباراة وقال إنه لا يبلغ اللاعبين أنفسهم بالتشكيلة إلا قبل المباراة.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كاس آسيا 2019

ولم تستقبل قطر أو السعودية أي هدف في أول جولتين وسجلت الأولى 8 أهداف، منها 5 أهداف للمهاجم المعز علي هداف المسابقة الجارية، مقابل 6 أهداف للثانية.

مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر في كاس آسيا 2019

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

المباراة: السعودية X قطر الجولة: 3 المجموعة E

الملعب: إستاد مدينة زايد الرياضية

الحكم: دونج جين كيم

المعلق : عصام الشوالي

الموعد : اليوم الخميس الموافق 17-1-2019 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD