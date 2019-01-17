شكرا لقرائتكم خبر عن كأس اسيا 2019.. بث مباشر مباراة عمان وتركمانستان | يلا شوت الجديد | كول كورة | الاسطورة لايف والان مع التفاصيل

كأس اسيا 2019.. بث مباشر مباراة عمان وتركمانستان

يلتقي منتخب سلطنة عمان مع نظيره منتخب تركمانستان في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس، في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس اسيا 2019، والتي تقام حاليا بدولة الإمارات، وسيسعى منتخب عمان للفوز في مباراة اليوم للإبقاء على آماله بالتأهل إلى دور الـ16 كواحد من أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة عمان وتركمنستان بث مباشر اليوم الخميس.

بث مباشر مباراة عمان وتركمانستان | يلا شوت الجديد

ويحتاج منتخب عمان إلى تحقيق الفوز بأهداف كثيرة للإبقاء على فرصة بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى، بشرط أن تسعفها نتائج المنتخبات المنافسة على المركز الثالث في المجموعات الخمس الأخرى.

ولم يسبق لعمان أن عبرت دور المجموعات، إذ خرجت من الدور الأول في مشاركتها الثلاث السابقة في نسخ 2004 و2007 و2015.

بث مباشر مباراة عمان وتركمانستان | كول كورة | الاسطورة لايف

وسبق وأن تواجه المنتخبين في مباراتين من قبل فازت عمان في الاولى بثلاثة اهداف مقابل هدف، وفازت تركمانستان في الثانية بهدفين مقابل هدف، وكان اللقائين ضمن منافسات تصفيات المونديال.

وقدم المنتخب العماني مباراتين جيدتين أمام أوزبكستان واليابان على التوالي، يلا شوت مشاهدة مباراة عمان وتركمنستان بث مباشر اليوم الخميس في كأس أسيا.