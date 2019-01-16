مشاهدة مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 131 الجزء الخامس مترجمة موقع النور

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تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل 131 على النايل سات مترجمة للعربية قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي، وقناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى، وقناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي، وقناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

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وكان قد تم تأجيل عرض ارطغرل الحلقة 131 إلى اليوم الأربعاء الموافق 16-1-2019 بدلاُ من يوم الأربعاء الماضي، حيث يتم تصوير المسلسل أثناء عرض الحلقات.

مشاهدة الحلقة 131 من ارطغرل