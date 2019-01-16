شكرا لقرائتكم خبر عن يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر اليوم الأربعاء 16 / 1 / 2019 كأس ملك أسبانيا والان مع التفاصيل

يلتقي فريقي ريال مدريد وليجانيس ضمن بطولة كأس ملك أسبانيا، دور 16 لقاء الإياب، الملكي في مواجهة سهلة يخرج لها لملعب بوتاركي لمواجهة نادي ليجانيس بعد حسم المأمورية في لقاء الذهاب علي ملعبه وبين جماهيره، بالفوز بثلاثية نظيفة سهل بها كثيراً من الأمور، خصوصا أن العودة للمنافس أصبحت شبه مستحيله، ويكفي فريق الريال الهزيمة بفارق هدفين حتي يتأهل، ولكن الفريق يأمل في الفوز أيضا خارج ملعبه.

يحاول الملكي ريال مدريد في مواجهته الثانية ضد نادي ليغانيس في ظرف أسبوع أن يفوز وتعود إليه الروح المعنوية بعد التعثرات التي يتلقاها الفريق في الأونة الأخيرة، فهل ينجح بالفوز علي حساب المنافس، خصوصا أنه حسم التأهل بشكل شبه رسمي في اللقاء الأول.

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وليجانيس في تمام الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:30 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس مباشر

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