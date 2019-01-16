فيديو... تأكيدات بنقل جنود أمريكيين بعد انفجار منبج و10 قتلى في حصيلة أولية

قتل 10 أشخاص بينهم عسكري وأصيب العشرات بجروح جراء الانفجار الذي وقع في مدينة منبج قبل ساعات من اليوم الأربعاء 16 كانون الثاني/ يناير، وذلك بحسب الإحصائية الأولية التي ذكرتها وكالة "هاوار".

​أفاد مراسل الوكالة في منبج، المتواجد في مكان التفجير الذي وقع قبل قليل في مطعم "قصر الأمراء" في شارع سندس وسط مدينة منبج، بأن "10 أشخاص استشهدوا جراء التفجير بينهم عسكري، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح، وفق حصيلة أولية للتفجير".

​وقال مراسل الوكالة إن 4 جنود أمريكيين كانوا في مكان التفجير، وتم نقلهم مباشرة من المنطقة بطائرة هليكوبتر، ولم يتم التعرف ما إذا كانوا مصابين أم فقدوا حياتهم.

​وأوضحت الوكالة بأنه تم نقل الجرحى إلى مشافي مدينة منبج لتلقي العلاج.