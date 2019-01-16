beIN SPORTS | بث مباشر مباراة العراق وإيران | يلا شوت | كورة لايف | مشاهدة مباراة العراق وإيران

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بث مباشر مباراة العراق وإيران | يلا شوت | كورة لايف

سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع قمة كروية ببطولة كأس أمم أسيا 2019، عندما يلتقي منتخب العراق مع نظيره الإيراني في الجولة الثالثة لبطولة كأس أمم أسيا، في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة 18:00 اليوم الأر بعاء، كورة ستار مشاهدة مباراة العراق وإيران بث مباشر اليوم الأربعاء في كأس أسيا.

beIN SPORTS | بث مباشر مباراة العراق وإيران

يدخل منتخب العراق مواجهة اليوم وهو منتشي بالانتصارين اللذان حققهما على فيتنام واليمن على التوالي، ليضمن مقعده في دور الـ16 لبطولة كأس أسيا، ويسعى أسود الرافدين لتكرار سيناريو 2007 وإنجاز رفاق يونس محمود والفوز باللقب، وستكون مواجهة اليوم صعبة للغاية على منتخب العراق، امام منتخب إيران العنيد، يلا شوت مشاهدة مباراة العراق وإيران بث مباشر اليوم الأربعاء في كأس أسيا.

كورة لايف | مشاهدة مباراة العراق وإيران

إيران المنتخب المرشح للفوز بالبطولة، بعد الأرقام الجيدة التي قدمها في مونديال روسيا الأخير مع مدربه المخضرم كيروش، ونجح المنتخب الإيراني في حجز مقعده بدور الـ16 بعدما فاز على اليمن وفيتنام، وسيسعى للصدارة اليوم في مباراة صعبة، مشاهدة لعبة العراق ضد ايران بث مباشر في كأس أسيا.

وستقوم قناة بي ان سبورتس ماكس بنقل المباراة في بث حي ومباشر اليوم الأربعاء.

البث المباشر لمباراة العراق ضد إيران بث حي

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