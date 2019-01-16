بالفيديو.. الطفلة جودي نُعمان تدعو العالم لإنقاذ أطفال اليمن من الموت جوعًا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لطفلة يمنية، تدعي "جودي نعمان"، تدعو خلاله الجميع وعلى رأسهم المجتمع الدولي والمُنظمات المدنية إلى المُساهمة في وقف مُعاناة أطفال اليمن الذين يموتون نتيجة، عدم توافر الطعام وسوء التغذية.

وأوضحت "جودي"، خلال الفيديو أن فكرة الدعوة جاءتها بعد أن شاهدت صور الطفلة "أمل حسين" التي قتلها الجوع، مُشيرة إلى أن ما يقرب من 85 ألف يمني ماتوا بسبب الجوع خلال السنوات الثلاثة الماضية، وذلك شيء لا تستطيع أن توقف التفكير فيه، فهو مشهد حاضر في ذهنها دوما.

ودعت "جودي" لدعم ندائها ومناشدتها للمسؤولين لإنقاذ حياة أطفال اليمن، قائلة: "أتمني أن تصل رسالتي للعالم لإنقاذ أرواح أطفال اليمن قبل فوات الآوان.