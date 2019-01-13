شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات واقعة مقتل شاب في «مضاربة الحمدانية» بجدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عم ضحية مضاربة الحمدانية، عبدالكريم الزبيدي الحربي، اليوم الأحد، آخر تطورات واقعة مقتل ابن شقيقه؛ إثر مشاجرة جماعية عنيفة باستخدام أسلحة بيضاء في جدة.

وقال “الزبيدي” خلال مشاركته في برنامج “يا هلا”، المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”: “هذا قدر، ولا راد لقضاء الله، ومازال التحقيق جارياً ولم ينته”.

وأضاف: “نعيش في ظل دولة آمنة وعادلة ولا يُظلم فيها أحد، ونحن رفضنا التصريح لأي جهة إعلامية، حتى تنتهي الجهات الأمنية من التحقيق؛ خوفاً من استغلال تلك القضية”.