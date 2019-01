شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر اليوم والان مع التفاصيل

يقدم موقع الخليج 365 خدمة مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر اليوم الأحد 13-1-2019 في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث ودع نادي اتحاد طنجة بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الـ32، فتحول إلي بطولة الكونفدرالية الأفريقية لهذا الدور المكرر مع الفريق المتأهل من دور الـ32 في الكونفدرالية.

معلومات عن مباراة الزمالك واتحاد طنجة، إتحاد طنجة Vs الزمالك، والبطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية دور الـ 32 مباراة ذهاب، القنوات الناقلة : ON Sport 1 + المغربية الرياضية، والملعب : ملعب طنجة، والمعلق : أيمن الكاشف وحاتم بطيشة ON.

موعد مباراة الزمالك واتحاد طنجة في تمام الـ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا، 4:00 مساءاً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة مباراة الزمالك اليوم حيث أعلن قناة أون سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة علي قمر النايل سات، والقناة المغربية الرياضية والمغربية الأرضية وتبث قناة بين سبورت البطولات الأفريقية بداية من دور الـ16.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، مبتعدا عن الوصيف نادي بيراميدز بفارق 8 نقاط.