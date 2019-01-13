مشاهدة مباراة عمان واليابان بث مباشر Live7HD... الاسطورة مباراة عمان واليابان

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يسعى المنتخب العماني لكسر عقدته مع منتخب اليابان، عندما يتواجهان اليوم في كأس آسيا 2019 على إستاد مدينة زايد الرياضية، في الجولة الثانية لكأس أمم آسيا للمجموعة السادسةعبر قناة MAX HD1 وMAX HD2 يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة، بتعليق علي محمد علي، بالإضافة إلى قناة “Alkass EXTRA One HD”.

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وتقام اليوم الاحد ثلاثة مباريات ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ونقدم لكم جدول هذه المباريات مع القنوات الناقلة:

قنوات يورو سبورت

-قناة IRIB Varzesh

قمر Arabsat 2C/2D/3A وترددها 11881/ 27500 /H

قمر Intelsat 902 وترددها 11555/ 30000/V

مشاهدة مباراة عمان واليابان بث مباشر في كاس اسيا 2019

منتخب عمان بإمكانه تحقيق المفاجأة وخطف النقاط الثلاث من نظيره الياباني في مباراة اليوم، حال تفادي الأخطاء التي ارتكبها لاعبيه في مباراة أوزبكستان وأبرزها غياب التركيز في الثلث الهجومي والفشل في استغلال الفرص التي تسنح له وعدم القدرة على استغلال الكرات العرضية.

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