شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منحها حق اللجوء.. ماذا ينتظر "رهف القنون" في كندا؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

في الأيام الماضية، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن بلاده قبلت الطلب الذي تقدمت به مفوضية الأمم المتحدة العليا لمنح حق اللجوء إلى الفتاة السعودية رهف القنون (18 عاما)، وبالفعل غادرت من تايلاند ولجأت إلى كندا في الساعات الأخيرة.

وتقول رهف القنون إنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي من عائلتها، في حين نفت العائلة ذلك، وقد منحت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الشابة السعودية حق اللجوء.

وكان رئيس مكتب الهجرة التايلاندي الجنرال، سوراشيت هاكبال، قد أعلن، الجمعة، أن القنون ستغادر إلى كندا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية في بانكوك.

و نشرت الشابة السعودية رهف محمد القنون، التي استقطبت اهتماما عالميا، بعدما هربت من بلادها إلى تايلاند، تغريدة فور وصولها إلى كندا التي منحتها حق اللجوء والإقامة في أراضيها.

وشكرت رهف في تغريدتها الصحفي والكاتب الكندي ومؤسس الكونغرس الإسلامي الكندي، طارق عبد الفتاح، على السترة وباقة الزهور التي أرسلها لها فور وصولها إلى كندا قائلة: "هذا ماتلقيت من طارق عبد الفتاح، شكرا".

ماريو كالا، المدير التنفيذي لـ "COSTI"، وهي منظمة غير ربحية مقرها في تورنتو، وتساعد المهاجرين واللاجئين الواصلين حديثا، أكد أنهم سيساعدون القنون في التكيف مع حياة جديدة، باعتبارها لاجئة ترعاها الحكومة، وستحصل على مساعدة حكومية لمدة تصل إلى 12 شهرا، بحسب تصريحاته لموقع "سي بي سي" الكندي.

وقال كالا: "هذه شابة مصممة على صنع مستقبل، لن يكون كل شيء سلسا بالنسبة لها، عندما يفكر المرء في حقيقة أنها اضطرت إلى ترك عائلتها، وهجر ثقافة واتصالات اجتماعية مألوفة، فهي لن تكون عملية سهلة بالنسبة لها".

ووفقا لكالا، فإن رهف القنون لديها بعض الاتصالات في مدينة تورونتو الكندية، وتواصلت معهم، وأنه بعد ظهر أمس السبت، ذهبت للتسوق لشراء ملابس شتوية.

وفي الأيام المقبلة، سيساعدها ممثلون من "COSTI" على فتح حساب مصرفي، وطلب الحصول على رقم التأمين الاجتماعي والحصول على بطاقة صحية، ثم سيحاولون العثور على مسكن دائم لها.

وقال كالا إنه من غير المؤكد ما إذا كانت رهف تنوي البقاء في تورونتو على المدى الطويل. لكن في الوقت الراهن هي تقيم في منشأة لديها حراس أمن يعملون على مدار الساعة لتوفير الحماية لها.

وأشار المدير التنفيذي لـ "COSTI" إلى أنه تم: "نصحها بأن تكون حذرة بشأن الكشف عن مكانها. لقد اتخذت قرارا بترك المملكة العربية السعودية حيث قد يختلف البعض معها، وقد تكون لها آراء قوية حول ذلك. نحن حريصون على حمايتها من ذلك".

وأضاف أنه بعد ما حصل لرهف قد تكون هناك زيادة في طالبي اللجوء الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعية كأداة للتواصل مع الحكومات والوكالات لإثبات قضيتهم للحصول على حق اللجوء.