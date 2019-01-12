مشاهدة مباراة الأهلي اليوم يوتيوب بدون تقطيع

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يقدم موقع الخليج 365 خدمة بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلى اليوم مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب الآن في دوري أبطال أفريقيا حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لافتتاح بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019-2020 بمواجهة فريق فيتا كلوب الإنجولي، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الرابعة بجانب فرق فيتا كلوب وشبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني، وسيفتتح المادر الأحمر مبارياته غدًا بمواجهة فيتا كلوب، الذي كان وصيفًا لبطولة الكونفدرالية الماضية.

تنطلق مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، وستذاع المباراة على قناة "بي إن سبورتس" الرياضية الأولي ، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

وقال الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه أمامه مباراة هامة ومرتقبة أمام فيتا كلوب الكونغولي غداً، السبت، ببرج العرب في افتتاح مشوار الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي الذى أٌقيم مساء اليوم ،الجمعة، للحديث عن مباراة الغد أنه درس كل الفرق التي تتواجد بالمجموعة مع الأهلي خلال المرحلة الماضية ويعرف كل منافس جيدًا وليس فيتا كلوب وحده.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب الأنجولي عبر موقعكم "الخليج 365" بدون تقطيع، حيث سيتم نقل المباراة مباشرة على الموقع بداية من الأستديو التحليلي للمباراة المرتقبة بين الفريقين.