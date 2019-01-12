بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون (بث مباشر) الدوري الانجليزي .. شاهد مباراة ليفربول اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول hd

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يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، لحساب الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي، اليوم السبت 12 يناير 2019 ، في مباراة هامة وقوية، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم السبت في الدوري الانجليزي.

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم وهو قادم من هزيمة مخيبة للآمال أمام نظيره ولفرهامتون أطاحت به من دور الـ64 لبطولة الرابطة الإنجليزية، ويحتل الريدز صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، ويسعى لتحقيق فوز جديد للانفراد بالصدارة أكثر، ووضع خطوة جديدة في طريقه لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب طويل، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم السبت.

وسيقود الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول تشكيل فريقه اليوم أمام برايتون، ويعيش الفرعون المصري فترة سعيدة بعدما توج بـ3 جوائز في أسبوع واحد، حيث فاز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا 2018، وتوج بجائزة هدف الشهر ولاعب الشهر مع ليفربول، ويسعى صلاح لاعتلاء صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 13 هدف ويفصله هدف عن الثنائي هاري كين واوباميانج.

وتنقل موقعة الريدز وبرايتتون في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 12-1-2019 عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي.