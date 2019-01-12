يتسم بالذكاء الحاد.. ما لا تعرفه عن صلاح قوش مدير مخابرات السودان

صلاح عبد الله محمد صالح الشهير بـ"قوش" نسبة إلى عالم رياضيات هندي كان يتسم بالنبوغ في قرية البلل شمالي البلاد بمعقل قبيلته الشايقية، وهي من أكبر القبائل السودانية.

وأثناء وجوده بالجامعة تولى مسؤولية الأمانة السياسية في تنظيم الإسلاميين داخل الجامعة، لكن ما هو أهم من ذلك، إشرافه على تكوين أجهزة معلومات داخل الجامعة كانت مهمتها تقديم المعلومات لقيادة تنظيم الإسلاميين حتى يتاح لهذه القيادة اتخاذ القرار على ضوء معلومات قوش.

وبعد تخرجه في الجامعة مهندسا، عمل قوش في مجموعة شركات إسلامية في مجال الهندسة، وبعد تولي قيادة ثورة الإنقاذ للبلاد ولكونه عضوًا في الجبهة القومية الإسلامية.

ونظرًا للخلفية الهندسية لقوش تم تعيينه مديرا لمصنع اليرموك الحربي الذي اتهمت الخرطوم إسرائيل بقصفه، كما دخل البرلمان عام 2010 حيث انتخب نائبا عن دائرة "مروي".

ويتسم "قوش"، بالذكاء الحاد ونبغ منذ صغره في العمل الاستخباري وجمع المعلومات وتحليلها كما يقول متابعوه كان سببا في التحاقه بجهاز المخابرات

وتدرج قوش في جهاز المخابرات حتى وصل إلى منصب نائب مدير العمليات، وفي العام 1996 غادر منصبه مع عدد من ضباط الجهاز.

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرارًا جمهوريًا بتعين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح الملقب بـ"قوش" مديرًا عامًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، في شهر فبراير من العام الماضي.

وفي تلك الآونة يلعب "قوش"، دورًا كبيرًا في الحفاظ على الأمن القومي السوداني في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد مؤخرًا.

صلاح عبد الله محمد صالح الشهير بـ"قوش" نسبة إلى عالم رياضيات هندي كان يتسم بالنبوغ في قرية البلل شمالي البلاد بمعقل قبيلته الشايقية، وهي من أكبر القبائل السودانية.

وأثناء وجوده بالجامعة تولى مسؤولية الأمانة السياسية في تنظيم الإسلاميين داخل الجامعة، لكن ما هو أهم من ذلك، إشرافه على تكوين أجهزة معلومات داخل الجامعة كانت مهمتها تقديم المعلومات لقيادة تنظيم الإسلاميين حتى يتاح لهذه القيادة اتخاذ القرار على ضوء معلومات قوش.

وبعد تخرجه في الجامعة مهندسا، عمل قوش في مجموعة شركات إسلامية في مجال الهندسة، وبعد تولي قيادة ثورة الإنقاذ للبلاد ولكونه عضوًا في الجبهة القومية الإسلامية.

ونظرًا للخلفية الهندسية لقوش تم تعيينه مديرا لمصنع اليرموك الحربي الذي اتهمت الخرطوم إسرائيل بقصفه، كما دخل البرلمان عام 2010 حيث انتخب نائبا عن دائرة "مروي".

ويتسم "قوش"، بالذكاء الحاد ونبغ منذ صغره في العمل الاستخباري وجمع المعلومات وتحليلها كما يقول متابعوه كان سببا في التحاقه بجهاز المخابرات

وتدرج قوش في جهاز المخابرات حتى وصل إلى منصب نائب مدير العمليات، وفي العام 1996 غادر منصبه مع عدد من ضباط الجهاز.

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرارًا جمهوريًا بتعين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح الملقب بـ"قوش" مديرًا عامًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، في شهر فبراير من العام الماضي.

وفي تلك الآونة يلعب "قوش"، دورًا كبيرًا في الحفاظ على الأمن القومي السوداني في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد مؤخرًا.