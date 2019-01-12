شاهد مباراة العراق واليمن بث مباشر جودة عالية

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يواجه اليوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر يناير لعام 2019 ميلاديا منتخب العراق نظيره منتخب اليمن في اللقاء الذي سيقام بينهما في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة الكرمة في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأسيوية لعام 2019، كورة لايف مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر اليوم السبت 12-1-2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أسيا 2019.

مشاهدة مباراة العراق واليمن في كاس اسيا الآن (بث مباشر)

مباراة ستكون صعبة على الفريقين لا سيما المنتخب العراقي الذي يرغب في تحقيق الفوز في لقاء يقام اليوم السبت على ملعب استاد نادي الشارقة أحد ملاعب دولة الإمارات العربية المتحدة الكبرى، ويسعى منتخب اسود الرافدين لتحقيق انطلاقة قوية في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من ايران واليمن بجانب فيتنام، وسيقود مباراة اليوم تحكيميا فو مينغ، وفاز المنتخب العراقي في الجولة الاولى على فيتنام 3-2، ليحصد ثلاثة نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع ايران ، لايف الان بث حي مباراة العراق واليمن مباشر اليوم السبت 12-1-2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أسيا 2019.

مشاهدة مباراة العراق واليمن في كاس اسيا الآن (بث مباشر)

منتخب اليمن بدوره سيحاول تحقيق الفوز في ثاني مبارياته بالبطولة القارية وحصد اول ثلاث نقاط على حساب اسود الرافدين منتخب العراق صاحب التاريخ الكبير في قارة اسيا حيث خسر منتخب اليمن في اولى مبارياته 0-5 امام ايران ويحتل المركز الرابع بدون نقاط ، شاهد البث المباشر مباراة العراق واليمن اليوم السبت 12-1-2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أسيا 2019.

مشاهدة مباراة العراق واليمن في كاس اسيا الآن (بث مباشر)

مشاهدة مباراة العراق أمام اليمن اليوم السبت في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي عبر قناة بي ان سبورتس ماكس اتش دي beIN SPORTS MAX 2 HD ، وقناة Alkass EXTRA One القطرية أيضا في بث حي وحصري بدون أي تقطيع، بث مباشر مباراة العراق واليمن اليوم في كأس الأمم الأسيوية 2019 .