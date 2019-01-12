شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. العثور على امرأة مختطفة تعرضت للاغتصاب وسرقة أعضاءها فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقى، أن قوة أمنية عثرت على امرأة مختطفة تعرضت للاغتصاب وسرقة بعض أعضاءها البشرية شمالي العاصمة بغداد، مشيرا الى أن القوة نقلت المرأة إلى مستشفى قريب وهي في حالة حرجة جدا.

وقال المصدر، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية عثرت، مساء الجمعة، على امرأة تبلغ من العمر 34 عاما كانت مختطفة وهي في حالة صحية سيئة ضمن منطقة الشعلة، شمالي بغداد"، مبينا أن "القوة نقلت المرأة الى مستشفى قريب لغرض تلقي العلاجات اللازمة".

وأوضح المصدر، أنه وبعد نقلها الى المستشفى "تبين أن المراة تعرضت للإغتصاب القاسي وسرقة أعضاء بشرية منها تحت تاثير المخدر"، مشيرا إلى أن "المرأة الآن في العناية المركزة وهي في حالة حرجة جدا".

وتشهد بعض مناطق العاصمة بغداد، بين حين وآخر أحداث عنف وسرقة وخطف، وتتمكن القوات الامنية من القبض على غالبية المنفذين في عمليات امنية استخبارية.