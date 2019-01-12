مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 12-1-2019 والقنوات الناقلة

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أهم مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها

يشهد اليوم السبت والموافق 12/ 1/ 2019 عدداً من المواجهات القوية سواء في بطولة كأس الأمم الأسيوية أو دوري أبطال أفريقيا لذا؛ نرصد لكم عبر التقرير التالي مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها:

مواعيد مباريات كأس أسيا:

- فيتنام × إيران:

اليوم في تمام الساعة الـ1:00 بتوقيت القاهرة على استاد آل نهين بنادي الوحدة ومذاعة عبر قنوات: beIN SPORTS MAX 1،2 HD و Alkass EXTRA One،TWO HD

- اليمن × العراق:

اليوم في تمام الساعة الـ3:30 بتوقيت القاهرة على استاد نادي الشارقة ومذاعة عبر قنوات: beIN SPORTS MAX 1،2 HD و Alkass EXTRA One،TWO HD

- لبنان × السعودية:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة على استاد آل مكتوم بنادي النصر ومذاعة عبر قنوات: beIN SPORTS MAX 1،2 HD و Alkass EXTRA One،TWO HD

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا:

- بلاتينوم × أورلاندو باييتس:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5

- مازيمبي × الإسماعيلي:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بيإن سبورت 1

- سيمبا التنزاني × شبيبة الساورة:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبوت 4

- الأهلي× فيتا كلوب:

اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية:

- فيبرس × الصفاقسي:

اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت

- افريقيا ستارز × الرجاء البيضاوي:

اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز:

- وست هام × أرسنال:

اليوم في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD

- ليستر سيتي × ساوثهامبتون:

اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD

- برايتون × ليفربول:

اليوم في تمام الساعة الـ 5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2

- تشيلسي × نيوكاسل:

اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:

- أميان × باريس سان جيرمان:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD