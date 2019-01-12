مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 12-1-2019 والقنوات الناقلة

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أهم مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها
يشهد اليوم السبت والموافق 12/ 1/ 2019 عدداً من المواجهات القوية سواء في بطولة كأس الأمم الأسيوية أو دوري أبطال أفريقيا لذا؛ نرصد لكم عبر التقرير التالي مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها:
مواعيد مباريات كأس أسيا:
- فيتنام × إيران:
اليوم في تمام الساعة الـ1:00 بتوقيت القاهرة على استاد آل نهين بنادي الوحدة ومذاعة عبر قنوات: beIN SPORTS MAX 1،2 HD و Alkass EXTRA One،TWO HD
- اليمن × العراق:
اليوم في تمام الساعة الـ3:30 بتوقيت القاهرة على استاد نادي الشارقة ومذاعة عبر قنوات: beIN SPORTS MAX 1،2 HD و Alkass EXTRA One،TWO HD
- لبنان × السعودية:
اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة على استاد آل مكتوم بنادي النصر ومذاعة عبر قنوات: beIN SPORTS MAX 1،2 HD و Alkass EXTRA One،TWO HD
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا:
- بلاتينوم × أورلاندو باييتس:
اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5
- مازيمبي × الإسماعيلي:
اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بيإن سبورت 1
- سيمبا التنزاني × شبيبة الساورة:
اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبوت 4
- الأهلي× فيتا كلوب:
اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الكونفدرالية الإفريقية:
- فيبرس × الصفاقسي:
اليوم في تمام الساعة الـ3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت
- افريقيا ستارز × الرجاء البيضاوي:
اليوم في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت
مواعيد مباريات الدوري الانجليزي الممتاز:
- وست هام × أرسنال:
اليوم في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD
- ليستر سيتي × ساوثهامبتون:
اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD
- برايتون × ليفربول:
اليوم في تمام الساعة الـ 5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2
- تشيلسي × نيوكاسل:
اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:
- أميان × باريس سان جيرمان:
اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD
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